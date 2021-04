Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18:45 Uhr, soll ein 15-jähriger Fahrradfahrer beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Mörschgewanne ein wartendes Auto gestreift haben. Als die Autofahrerin die Polizei zur Unfallaufnahme verständigen wollte, flüchtete der Fahrradfahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 300,- Euro zu kümmern. Der Radfahrer konnte bei einer sofortigen Fahndung in der Nähe kontrolliert werden. Der 15-Jährige war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Die Erziehungsberechtigten wurden verständigt und ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen des unerlaubten Entfernen vom Unfallort und wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

