Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wer hat etwas beobachtet?

Ludwigshafen (ots)

Am 31.03.2021, gegen 15 Uhr, kam es an einer Ampel in der Industriestraße zu einem Auffahrunfall zwischen einer 52-jährigen Autofahrerin und einer 34-jährigen Rollerfahrerin. Letztere wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 Zeuginnen und Zeugen.

Sachdienliche Hinweise werden unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell