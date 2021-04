Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeipräsidium Rheinpfalz sattelt auf

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Maxdorf/ Präsidialbereich (ots)

Vorwiegend in ländlichen Gegenden besteht oftmals das Problem, dass die Einsatzorte mit den großen Funkstreifenwagen nur schwer zu erreichen sind. Waldgebiete, Rheinufer, Fußgängerzonen sind hier als einige wenige Beispiele zu nennen. Eine Lösung wurde 2020 auf Anregung der Polizeiwache Maxdorf gefunden: Wo kein Platz ist, müssen weniger PS her. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz ist daher zu dem Entschluss gekommen, wieder vermehrt auf die ursprünglichen Pferdestärken zu setzen. Nach einer ausgiebigen Trainings- und Vorbereitungsphase dürfen wir nun endlich verkünden, dass unser Pilotprojekt "Reiterstaffel des Polizeipräsidiums Rheinpfalz" in die offene Phase geht.

Mit frisch abgeschlossener und bestandener Prüfung darf die Polizei Rheinland-Pfalz heute ihre zwei neuesten Mitglieder "Bibi" und "Tina" begrüßen. Die beiden Pferde werden zusammen mit den beschulten Reiterinnen in Maxdorf stationiert sein, wo sie fortan die Einsatzlagen der dortigen Polizeiwache und der Polizeiinspektion Frankenthal unterstützen werden. Wenn sie nicht gerade auf dem sogenannten Verfolgungsritt sind, werden die Neuzugänge der Polizeiwache schwerpunktmäßig in der Drogensachbearbeitung eingesetzt. Mit ihren sehr sensiblen Nüstern und durch ihre natürliche Vertrautheit mit Gras eignen sich die Tiere hervorragend als Schnüffelnasen und werden die Beamten in Maxdorf in ihrem Kampf gegen Drogen unterstützen.

Das Pilotprojekt wird die nächsten zwölf Monate evaluiert, um anhand der Ergebnisse eine Ausweitung auf ganz Rheinland-Pfalz prüfen zu können. Beide Polizistinnen sind auf die kommende Zeit gespannt: "Meine Kollegin und ich kommen beide aus dem Reitsport, deswegen freuen wir uns noch mehr darüber, dass wir unsere Leidenschaft nun mit unserem Beruf verbinden können." Auch der Wacheleiter Polizeihauptkommissar Frank zeigt sich hoch erfreut über den Zuwachs der Polizeiwache. "Ich bin in freudiger Erwartung auf die gemeinsame Zeit und wir werden sicher das ein oder andere Mal eine Möhre in der Einsatztasche mitführen", berichtet er lachend.

Wir hoffen, dass sich die zwei Neuen schnell einleben und wünschen erfolgreiche Einsätze!

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell