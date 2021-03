Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nahbollenbach. Fußgänger bei dreister Unfallflucht verletzt.

Idar-Oberstein. (ots)

Am Dienstag, den 30. März kam es um 12.27 Uhr zu einer dreisten Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Gärtnerei in der John-F.-Kennedy-Str. Hier kam es zu einer Kollision eines schwarzen SUV mit einer 37- Jährigen Passantin, welche leicht verletzt wurde. Die SUV-Fahrerin setzte ihren Parkvorgang fort und ging unbeirrt einkaufen ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell