Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht und Verkehrsgefährdung

Idar-Oberstein, B 41 (ots)

Am 30.03.2021 erscheint bei der Polizei in Birkenfeld die Fahrerin eines Pkw und meldet einen Verkehrsunfall mit Flucht und Verkehrsgefährdung der sich um 11:55 Uhr ereignet hat.. Die Frau sei auf der B41 in Höhe der sogenannten "Verflechtungsstrecke" von Birkenfeld kommend nach Idar- Oberstein gefahren. Dort sei ihr, ca. 1km vor dem Ortsschild von Idar-Oberstein, ein türkisblaues Fahrzeug in einem Überholvorgang auf ihrer Fahrspur entgegen gekommen. Die Anzeigerin konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch eine Vollbremsung vermeiden. Dabei habe sie mit der rechten Fahrzeugfront einen Leitpfosten gestreift. Durch die Vollbremsung sei der Sohn der Geschädigten auf der Rückbank mit dem Kopf gegen den Beifahrersitz gestoßen. Der Unfallverursacher verließ in hohem Tempo die Unfallstelle in FR Birkenfeld. Ein Kennzeichen ist derzeit nicht bekannt. Der Junge erlitt ein kleines Hämatom am Stirnbereich. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. die aufnehmende Polizei in Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise unter der 06782-991-0 oder an die sachbearbeitende Polizei Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell