POL-PDTR: Sachbeschädigung an der Baldenauhalle

Morbach (ots)

In der Nacht von Samstag, den 27.03.2021 auf Sonntag den 28.03.2021, haben bislang unbekannte Personen an der Baldenauhalle in Morbach, im Bereich des Jugendraum "Teestube", mehrere Wände und Gegenstände mit Graffiti besprüht. Weiterhin wurden ein Bewegungsmelder und eine Fensterscheibe zerstört. Durch den Vandalismus entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Betrag. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

