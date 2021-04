Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 12:15 Uhr, stieß ein Roller beim Abbiegen von der Eisenbahnstraße in die Hauptstraße mit einem Auto zusammen. Der 16-jährige Rollerfahrer und die 60-jährige Beifahrerin aus dem Auto wurden durch den Unfall leicht verletzt. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.500,- Euro.

