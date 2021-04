Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210414.4 Itzehoe: Fahrrad während des Einkaufs entwendet

Innerhalb von nur zehn Minuten hat ein Unbekannter das Fahrrad eines Jungen entwendet, der sich kurzfristig in einem Supermarkt aufhielt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Dienstag befand sich der Geschädigte in der Zeit von 16.35 Uhr bis 16.45 Uhr in dem Penny-Markt in der Großen Paaschburg. Vor Betreten des Ladens stellte er sein Mountainbike an den dortigen Fahrradständern ab und sicherte es mit einem Schloss. Nach dem Einkauf musste der 15-Jährige feststellen, dass sein Rad samt Schloss verschwunden war. Eine Absuche des Nahbereichs verlief negativ.

Bei dem Bike handelte es sich um das Modell Rockhopper des Herstellers Specialised, Wert 535 Euro. Es war schwarz mit neongelber Aufschrift. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

