Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210414.1 Warringholz: Einbruch in Schuppen

Warringholz (ots)

Bei einem Einbruch in einen Schuppen auf einem Resthof in Warringholz hat ein Unbekannter innerhalb der letzten Tage unter anderem einen Rasenmähertrecker entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des Stehlguts geben können.

Im Zeitraum vom 8. April 2021, 15.00 Uhr, bis zum gestrigen Nachmittag verschaffte sich ein Dieb gewaltsam Zutritt zu einem Nebengebäude auf einem Hof in der Hauptstraße. Aus dem Inneren stahl er einen Rasenmähertraktor von John Deere, eine Kettensäge von Dolmar und zwei Motorsensen von Dolmar. Vermutlich verlud der Täter die Gegenstände in ein Fahrzeug mit Laderaum oder mit Anhänger und entfernte sich über die Landesstraße 127 in unbekannte Richtung.

Der Wert der Beute dürfte bei mehr als tausend Euro liegen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell