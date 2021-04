Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210414.2 Brunsbüttel: Feuer in einer Lagerhalle

Brunsbüttel (ots)

Am gestrigen Abend ist es in Brunsbüttel zu einem Feuer in einer Lagerhalle eines Onlinehandels gekommen. Die Brandursache ist noch unklar, die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz nach 18.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu dem Brand der Halle in der Küferstraße aus. Bei Eintreffen der Feuerwehr trat starker Qualm aus dem Objekt, später suchten sich Flammen den Weg durch das Dach. Dank des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Brunsbüttel gelang es, eine direkt angrenzende Halle des DRK vor den Flammen zu schützen. Gegen 21.00 Uhr waren die Löscharbeiten beendet, Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

In der Halle befanden sich ein Büro und ein Lagerraum, in dem Versandartikel aufbewahrt wurden. Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich liegen.

Erkenntnisse zur Brandursache liegen der Polizei bisher nicht vor, eine Besichtigung des Ortes durch die Brandermittler erfolgt vermutlich noch am heutigen Tag.

Merle Neufeld

