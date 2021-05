Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hemsen - Zahlreiche Sachbeschädigungen durch Graffiti

Hemsen (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in der gesamten Ortschaft Hemsen zu diversen Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschmierten unter anderem Autos, Fenster, Außenfassaden sowie Heiligenfiguren mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

