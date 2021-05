Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Radmuttern gelöst

Freren (ots)

Zwischen Dienstag und Donnerstag haben bislang unbekannte Täter die Radmuttern am linken Vorderreifen eines VW-Bulli gelöst. Die Eigentümerin bemerkte dies während der Fahrt und stoppte den Bulli, wodurch Schlimmeres verhindert werden konnte. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit an der Straße Zu dem Hünenste in Freren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

