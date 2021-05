Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfall auf Bundesstraße

Meppen (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es auf der B70 in Meppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 24-Jähriger war gegen 2.30 Uhr in seinem Opel auf der Bundesstraße in Richtung Lingen unterwegs. Als er nach links auf einen dortigen Parkplatz abbog, übersah dies ein hinter ihm fahrender 22-jähriger BMW-Fahrer, der zum Überholvorgang ansetzte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 22-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Opel-Fahrer sowie seine 17-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Bundesstraße war für die Aufräum- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell