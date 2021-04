Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Bei Gassirunde Sprayer entdeckt und Bundespolizei alarmiert

Leipzig (ots)

Verdächtige Sprühgeräusche vernahm gestern Nachmittag ein Hundebesitzer bei seiner Gassirunde an den Bahngleisen in Leipzig- Lützschena. Daraufhin informierte er die Bundespolizei Leipzig.

Durch die ebenfalls alarmierten Kollegen der sächsischen Landespolizei wurden zwei Männer (19,21) mit Einkaufstaschen in Tatortnähe festgestellt und den Bundespolizisten übergeben. Die Beiden hatten gerade einen abgestellten Güterwaggon auf einer Fläche von rund 10 Quadratmetern mit Graffiti besprüht.

In den Taschen fanden die Beamten mehrere Sprayerutensilien. Diese wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den polizeibekannten 21-Jährigen und den 19-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

In den letzten Wochen stellte die Bundespolizei Leipzig vermehrt Sachbeschädigungen durch Graffiti fest.

So wurde unter anderem in der letzten Nacht eine Regionalbahn in Döbeln auf einer Fläche von zirka 150 qm besprüht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell