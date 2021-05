Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Brand im Carport

Wietmarschen (ots)

Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 16.30 Uhr zu einem Einsatz an der Straße Am Stiftsbusch alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen kam es im Carport eines Reihenhauses bei Arbeiten an einem Motorroller zu einer Stichflamme. Teile des Carports sowie der Roller wurden dabei beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell