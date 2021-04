Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz

Hochwertige Laserscanner entwendet - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (15.04.2021) ist in Lübeck St. Lorenz in ein Handwerkerfahrzeug eingebrochen worden. Entwendet wurden zwei hochwertige Lasermessgeräte. Die Beamten:innen des 2. Polizeireviers Lübeck haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und suchen Zeugen.

Abgestellt war der tatbetroffene Mercedes-Benz Sprinter auf einem Hotelparkplatz in der Fackenburger Allee/ Ecke Waisenhofstraße. Zwischen 20.00 Uhr und 06:30 Uhr drangen Unbekannte in das Fahrzeug ein und entwendeten daraus zwei hochwertige Laserscanner samt Kunststoffkoffern sowie zwei Carbonstativen. Der Wert beider Geräte bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich.

Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen suchen die Beamten des 2. Polizeireviers Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag (15.04.2021) zwischen 20.00 Uhr und 06:30 Uhr verdächtige Personen auf dem Hotelparkplatz beobachtet haben. Ihnen wurden in den letzten Tagen auf Internetverkaufsportalen entsprechende Geräte angeboten? Dann wenden Sie sich bitte an die örtliche Polizei.

Sachdienliche Hinweise werden unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 oder per E-Mail unter Luebeck.PRev02@polizei.landsh.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell