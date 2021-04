Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Timmendorfer Strand

Reifen zerstochen. Polizei bittet um Mithilfe

Lübeck (ots)

In der Nacht von Freitag (16.04.) zu Samstag wurden in den Straßen Mühlenweg, Wohrbarg und Teichstraße an insgesamt 7 Pkw und einem Anhänger Reifen zerstochen. Zwei Fahrzeuge waren auf frei zugänglichen Grundstücken abgestellt. Die anderen standen an der Straße.

Ein Anwohner der Teichstraße teilte mit, dass er gegen 01.00 Uhr am Samstagmorgen (17.04.) Schreie und eine lautstarke Unterhaltung hörte. Dieses kann ein vager Hinweis für die Tatzeit sein.

Die Polizei in Timmendorfer Strand bittet um Hinweise unter der Rufnummer 04503-40810 oder per Mail an timmendorferstrand.pst@polizei.landsh.de .

