Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim

Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis

Golfcarts entwendet

Zeugen gesucht

Heddesheim / Weinheim (ots)

Nicht schlecht staunten am Sonntagmorgen Spaziergänger am Waidsee, als sie am Ufer ein sog "Golfcart" erblickten. Das Fahrzeug, ein elektrisch angetriebenes überdachtes Fahrzeug für zwei Personen, ohne Straßenzulassung und Kennzeichen, stand teilweise im Wasser. Hierfür hatte der Täter ein Müllbehälter auf das Gaspedal gestellt und das Fahrzeug die Böschung herunter rollen lassen. Die Ermittlungen zur Herkunft des Gefährts ergaben, dass es zusammen mit drei weiteren Golfcarts in der Nacht von Samstag auf Sonntag vom Gelände des Golfclubs Heddesheim entwendet wurde. Zeugen, die am Golfclub oder am Waidsee bzw. auf der Strecke zwischen Heddesheim und Weinheim hierzu entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, 06203/93050, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell