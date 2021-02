Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim Unfallbeteiligte geraten in Streit

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am 23.02.2021, um 13.41 Uhr, kam es auf der A65, Gemarkung Hochdorf-Assenheim, zu einem Unfall zwischen einem BMW und einem LKW. Die beiden Fahrzeuge waren in gleicher Richtung auf der Autobahn unterwegs. Als der Lkw vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, kollidierte er mit dem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden BMW. Beim anschließenden Personalienaustausch gerieten die beiden Beteiligten in Streit. Dabei schlug der 50-jährige-Lkw Fahrer dem 54-jährigen BMW-Fahrer gegen die Brust und beleidigte diesen. Neben der Unfallaufnahme wurde gegen den 50-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell