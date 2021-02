Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Neustadt/W. Geschwindigkeitskontrollen auf der B39

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Morgen des 22.02.2021 wurden von Einsatzkräften der Polizei Neustadt/W. im Bereich der B39 in Fahrtrichtung Speyer, auf Höhe der Ortschaft NW-Geinsheim, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei wurden 19 Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und ein Verkehrsteilnehmer aufgrund eines unerlaubten Überholvorganges beanstandet. Der schnellste Verkehrsteilnehmer fuhr bei erlaubten 70 km/h mit seinem Auto 110 km/h und muss nun mit einer Geldbuße in Höhe von 120 Euro und einem Punkt im Fahrzeugzentralregister in Flensburg rechnen.

