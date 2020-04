Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Audi beschädigt

Nordhorn (ots)

Am vergangenen Mittwoch ist es auf der B213 gegen 22.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 26-jähriger Mann war mit seinem PKW in Richtung Lingen unterwegs, als er in Höhe der Kreuzung zur Flugplatzstraße mit einem auf der Fahrbahn befindlichen Baumstamm kollidierte. Dieser dürfte zuvor von einem Anhänger gefallen sein. An dem PKW entstand Sachschaden.

Der Verursacher sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell