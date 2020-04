Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizeikontrollen am Ostermontag

Lingen (ots)

Die Polizei hat auch am Ostermontag die Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Allgemeinverfügungen fortgesetzt. Dabei wurden weniger Verstöße als an den Vortagen festgestellt.

In Haren trafen sich mehrere Personen unterschiedlicher Haushalte in einer Gartenhütte. Einer Gruppe junger Männer wurde am Esterwegener Friedhof ein Platzverweis erteilt. In Nordhorn beendete die Polizei ein Treffen mehrerer Personen auf dem Parkplatz Am Sportpark. In Bawinkel trafen Polizeibeamte gestern Abend auf eine größere Personengruppe. Einer der Jugendlichen flüchtete. Gegen sämtliche Betroffene wurde ein Verfahren eingeleitet.

