POL-PDNW: PI Neustadt/W. - Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Am 23.02.2021 fiel in den frühen Morgenstunden gegen 04:45 Uhr einer Streife in der Mußbacher Landstraße zwei männliche Personen auf, welche im Begriff waren, mehrere Blumengestecke zu stehlen. Bei der anschließenden Personenkontrolle erhärtete sich der Tatverdacht gegenüber den beiden aus Neustadt/W. bzw. Lambrecht (Pfalz) stammenden Jugendlichen. Die Blumengestecke konnten dem rechtmäßigen Besitzer zurückgebracht werden. Beide 17-Jährige werden sich nun der Straftat eines Ladendiebstahles verantworten müssen.

