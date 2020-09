POL-CE: Diebstahl aus Lagercontainern

Polizeiinspektion Celle

Unbekannte Täter gelangten zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Montag, 07:00 Uhr, in Celle an der Anschrift "am Stellhorn" auf das Gelände einer Bauschuttrecycling-Firma und brachen dort zwei Container auf.

Aus diesen wurden mehrere Kanister mit Diesel und Benzin entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Celle unter 05141-277/213 entgegen.

