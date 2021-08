Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Landkreis Rottweil) Verkehrsunfallflucht (20.08.2021)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 15.45 Uhr fuhr eine 62-jährige Frau mit ihrem Pkw VW Modell T-Roc auf der L413 von Marschalkenzimmern in Richtung Hochmössingen. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang im Begegnungsverkehr mit einem Pkw BMW Farbe silbergrau. Nach der Kollision entfernte sich der BMW unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Marschalkenzimmern. Am Pkw VW T-Roc entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6´000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben bzw. sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423/8101-0 erbeten.

