Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schlag mit Glasflasche (22.08.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Magdalenenberg gekommen. Bei einer Feier auf dem Aussichtshügel gerieten gegen 00:07 Uhr ein 22-jähriger und ein 23-jähriger Besucher aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 22-Jährige dem Älteren eine Glasflasche gegen den Kopf, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der Verletzte wurde mit dem Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum eingeliefert. Der deutlich alkoholisierte Tatverdächtige konnte noch vor Ort durch die Polizei festgestellt werden. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss wurde der 22-Jährige zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

