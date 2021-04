Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250421-281: Baucontainer aufgebrochen

Gummersbach (ots)

Zwei Baucontainer an einer Baustelle eines Mehrfamilienhauses an der Brunohler Straße haben Unbekannte von Freitag auf Samstag (23./24. April) aufgebrochen. Die auf dem Gelände des Neubaus abgestellten Metallcontainer waren gegen 18.00 Uhr am Freitag mit Vorhängeschlössern gesichert worden. Als Arbeiter am Samstagmorgen zur Baustelle kamen, waren die Vorhängeschlösser sowie diverse Baumaschinen aus den Containern verschwunden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

