Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250421-279: Motorradfahrerin kam nach Unfall ins Krankenhaus

Waldbröl (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Homburger Straße musste am Samstagnachmittag (24. April) eine Motorradfahrerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die 41-jährige Windeckerin war gegen 14.40 Uhr mit ihrer Harley-Davidson auf der Homburger Straße vom Kreisverkehr Boxberg aus kommend unterwegs, als plötzlich eine 89-jährige Waldbrölerin von der Hermann-Löns-Straße aus in den Einmündungsbereich einfuhr. Die Motorradfahrerin konnte dem Auto nicht mehr ausweichen, prallte gegen dessen Fahrerseite und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach einer ersten notärztlichen Behandlung am Unfallort musste sie in das Waldbröler Krankenhaus eingeliefert werden.

