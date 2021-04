Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230421-278: weißer Lexus RX gestohlen

Engelskirchen (ots)

Einen Lexus RX mit den Kennzeichen GM - EV 999 haben Unbekannte vermutlich in der Nacht zu Donnerstag (21./22. April) in Engelskirchen-Wahlscheid gestohlen. Das letzte Mal hatte der Besitzer den weißen SUV am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr gesehen. Gegen 10.00 Uhr am nächsten Morgen war das Auto verschwunden.

Vermutlich dürften die Diebe das Keyless-Go-System des Wagens mit einem Funkstreckenverlängerer manipuliert haben; dabei wird das nur über eine geringe Reichweite verfügende Funksignal des Schlüssels an der Hauswand abgefangen und so weit verlängert, dass Diebe das Fahrzeug öffnen und starten können.

Um diese Art des Diebstahls zu verhindern, gibt es spezielle Schlüsselmäppchen zu kaufen, die das Funksignal des Schlüssels abschirmen. Alternativ kann man den Schlüssel auch in einer Metalldose aufbewahren oder mit Alufolie umwickeln. Die Hersteller raten zudem, den Schlüssel nie im Bereich von Außenwänden aufzubewahren. Da die Reichweite der Keyless-Go-Funksignale auf etwa 1,5 Meter begrenzt sind, ist man auch in diesem Fall vor einem Austricksen des Systems geschützt.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

