Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall auf schneebedeckter Fahrbahn

Zweibrücken (ots)

Zeit: 14.01.2021, 09:15 Uhr. Ort: Zweibrücken, Altheimer Straße. SV: Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin, welche von Zweibrücken-Mittelbach in Fahrtrichtung Altheim unterwegs war, verlor in Höhe des Campingplatzes auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw einer 20-Jährigen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen (Gesamtsumme ca. 10.000 EUR), verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. | pizw

