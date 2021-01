Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm, Blaubeuren - Unfallfluchten

Tausende Euro Schaden hinterließen Unbekannte in den vergangenen Tagen in Ulm und Blaubeuren.

Ulm (ots)

Am Mittwoch stellte ein Zeuge einen Schaden an seinem VW fest und rief die Polizei. Wie der Mann den Beamten mitteilte, hatte er seinen Van auf einem Parkplatz im Sudetenweg in Ulm abgestellt. Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein Unbekannter mit seinem Wagen den VW gestreift haben. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden von etwa 4.000 Euro zu kümmern, so die Polizei. Der Unbekannte soll den Unfall in der Zeit zwischen Dienstag 18.30 Uhr und Mittwoch 16.30 Uhr verursacht haben. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (0731/1880) sucht nun den Verursacher.

Die Polizei aus Blaubeuren (07391/5880) sucht einen Lkw-Fahrer. Der soll am Dienstag gegen 14 Uhr auf der B28 von Blaustein in Richtung Blaubeuren unterwegs gewesen sein. Bei Arnegg habe er auf schneeglatter Straße die Kontrolle über sein Gespann verloren. Sein Auflieger geriet ins Schleudern und rutschte in den Gegenverkehr. Ein 39-Jähriger, der mit seinem Lkw in Richtung Blaustein gefahren war, konnte nicht mehr ausweichen. Der rutschende Auflieger verfehlte knapp das Führerhaus des 39-Jährigen und beschädigte den Lkw auf der linken Seite. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich um einen Lkw mit grüner Plane gehandelt haben. Aufgrund des Schneetreibens hatte sich der 39-Jährige mit seinem Lkw nach dem Unfall festgefahren. Das Technische Hilfswerk barg das Gespann. Während der Bergung regelte die Polizei den Verkehr. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 5.000 Euro. Unfallflucht ist keine Bagatelle, wie die Polizei berichtet. Wer sich nach einem Unfall aus dem Staub macht kann nicht nur seinen Führerschein verlieren sondern auch zu einer Geld- oder sogar Freiheitsstrafe verurteilt werden. Halten Sie deshalb nach einem Unfall immer an. Auch wenn Sie glauben, dass nichts passiert ist. Kümmern Sie sich um andere Beteiligte und holen Sie Hilfe. Scheuen Sie sich auch nicht als Zeuge einen Unfall zu melden. Weitere Informationen der Polizei zum Thema Zivilcourage finden sie unter www.aktion-tu-was.de.

+++++0069042 +++++0067139

Marco Kenjic / Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell