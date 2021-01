POL-UL: (BC)(GP)(UL) Region - Verkehrslage am Donnerstag /

Polizeipräsidium Ulm

Schnee, glatte Straßen und nicht angepasste Geschwindigkeiten sorgten auch am Donnerstagmorgen wieder für einige Unfälle und Verkehrsbehinderungen in der Region.

Insbesondere im Alb-Donau-Kreis, im Landkreis Biberach und in Ulm verzeichnete das Polizeipräsidium Ulm viele Unfälle nach Rutschpartien. Nach ersten Erkenntnissen erlitt eine Frau leichte Verletzungen. Ansonsten blieb es in allen Fällen bei Sachschäden.

(BC) Gegen 4.15 Uhr war ein Sattelzug von Reichenbach in Richtung Bierstetten unterwegs. Am Waldbeginn rutschte er in den Graben und kam nicht mehr selbstständig heraus. Bis ihm ein Abschlepper dabei half, steckten auch nachfolgende Lastwagen vorübergehend fest. In Bad Buchau rutschte gegen 7 Uhr der Fahrer eines Abschleppfahrzeugs beim Abbiegen auf eine Verkehrsinsel. Gegen 8.15 Uhr prallte eine VW-Fahrerin in der Oggelshauser Straße gegen ein Verkehrszeichen.

Zwischen Biberach und Reute landete gegen 5.30 Uhr eine Autofahrerin im Graben. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Auch auf der Nordwestumfahrung zog ein Abschleppdienst ein Auto aus dem Graben. Dort hatte sich kurz vor 7.30 Uhr ein Auffahrunfall ereignet. Zu schnell war eine 68-Jährige gegen 8 Uhr in Biberach unterwegs. Sie fuhr in der Birkenharder Straße in Richtung Stadtmitte. Dabei stieß sie gegen einen entgegenkommenden Autofahrer und danach gegen eine Mauer. Der Sachschaden beträgt etwa 13.000 Euro.

In Eberhardzell war gegen 6.45 Uhr ein BMW-Fahrer in der Oberessendorfer Straße unterwegs. Er schleuderte gegen eine Böschung, überschlug sich und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 11.000 Euro. Etwa zeitgleich war eine Autofahrerin auf der B30 unterwegs. Bei Eberhardzell rutschte sie gegen ein Gebäude.

Gegen einen Zaun prallte gegen 6.30 Uhr ein Autofahrer in Ingerkingen. Hier beträgt der Sachschaden rund 6.000 Euro. Etwa zeitgleich führte eine Unfallflucht bei Hochdorf zu einer Vollsperrung. Dort war ein Autofahrer von Degernau in Richtung Appendorf unterwegs. Im Schneegestöber soll er auf die Gegenfahrspur gekommen sein. Auf der war ein Lkw-Fahrer unterwegs, der deshalb ausweichen musste. Im Grünstreifen blieb er dann stecken, ebenso ein nachfolgender Autofahrer, der auch ausweichen musste. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfälle zu kümmern. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Landstraße durch die Straßenmeisterei voll gesperrt werden. Auch eine Stromleitung musste dazu vorübergehend abgeschaltet werden.

Gegen 10 Uhr kam ein Lkw-Fahrer bei Ingoldingen von der Fahrbahn ab, als er einen anderen Lkw überholen wollte. Ein Landwirt zog ihn mit dem Traktor wieder auf die Spur.

(GP) Spiegelglatt war am frühen Morgen die Strecke zwischen Reichenbach im Täle und Schlat. Dort rutschte gegen 5.15 Uhr der erste Fahrer in den Graben. Dasselbe passierte einer Fahranfängerin gegen 5.30 Uhr. Sie war bergab von Gammelshausen in Richtung Gruibingen unterwegs.

Gegen 6 Uhr kam ein VW-Fahrer bei Bad Ditzenbach von der Fahrbahn ab. Sein VW musste abgeschleppt werden. Auch bei Waldhausen rutschte ein Autofahrer in den Graben. Der Mann war gegen 8 Uhr auf der Landstraße unterwegs.

(UL) Gegen 2 Uhr blockierte ein Lastwagen bei Ehingen eine Spur der Bundesstraße. Der Fahrer war in Richtung Altsteußlingen unterwegs und kam nicht mehr weiter. In Altsteußlingen stand gegen 7.15 Uhr eine Autofahrerin wegen eines Unfalles in der Alten Heerstraße. Ein Citroen-Fahrer streifte ihr Auto, als er sie überholen wollte. Bei starkem Schneefall streiften sich gegen 7 Uhr in der Pfisterstraße ein Räumfahrzeug und ein Auto. Zur selben Zeit fuhr in Berg ein 20-Jähriger mit dem Auto auf eine Verkehrsinsel. Dabei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt.

Gegen 4 Uhr rutschte der Fahrer eines Kleintransporters zwischen Pappelau und Sotzenhausen in den Graben und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Dasselbe passierte einem Fahrer gegen 5.30 Uhr auf der A8 bei Dornstadt. Gegen 7.45 Uhr kam es in Dornstadt zu einem Auffahrunfall in der Beimerstetter Straße. Gegen 9.15 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr in der Lerchenbergstraße.

Leichte Verletzungen erlitt eine Audi-Fahrerin gegen 7 Uhr. Sie kam auf der L260 am Ortseingang Wangen von der Straße ab. Der Rettungsdienst brachte die 43-Jährige in ein Krankenhaus. Ihr Auto wurde abgeschleppt.

Gegen 5.45 Uhr war ein Fahrer im Gerhart-Hauptmann-Weg in Ulm zu schnell. Beim Abbiegen prallte er gegen zwei geparkte Autos. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 6.000 Euro. In der Eberhard-Finckh-Straße konnte ein Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr gegen 7.20 Uhr auf den Vorausfahrenden auf. Die Vorfahrt missachtete gegen 7.30 Uhr ein Autofahrer in Gögglingen. Er rutschte gegen 7.30 Uhr in die Kreuzung Kirchberger Straße / Bertholdstraße und prallte dort gegen ein Auto. Das wurde abgewiesen und stieß gegen einen Anhänger. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro.

Die Polizei rät: Runter vom Gas und verlassen Sie sich nicht auf Ihre Winterreifen. Sie sind derzeit zwar ein Muss, bei Eisglätte aber machtlos.

