Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Wieder in Flammen

Am frühen Mittwochmorgen brannte in Ulm eine Hütte zum zweiten Mal.

Ulm (ots)

Nachdem eine Gartenhütte bereits am Dienstag in Flammen gestanden hatte (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4809944), brannte sie am Mittwoch erneut. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 6.30 Uhr zu den Schrebergärten am Roten Bach aus. Die Überreste der Gartenhütte hatten erneut Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Wie die Polizei berichtet, lagerten Batterien und Kabel in der Hütte. Diese könnten das Feuer erneut entfacht haben. Eine Brandstiftung schließen die Ermittler des Polizeireviers Ulm-West (0731/188-0) nach bisherigen Erkenntnissen aus.

+++++0064344

Marco Kenjic/ Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell