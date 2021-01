Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Automaten aufgebrochen

Beute machten Unbekannte in den vergangenen Tagen in Köngisbronn.

Ulm (ots)

Am Mittwoch sahen Zeugen die aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Gerok- und der Silcherstraße. Das teilten sie der Polizei mit, die die Ermittlungen aufnahm. Wann die Taten passiert sind, wissen die Beamten noch nicht. Auch wissen die Ermittler noch nicht, was die Unbekannten mitgenommen haben.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

