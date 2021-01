Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in die Robert-Schumann-Grundschule

Pirmasens (ots)

Vor dem gestrigen Donnerstag, der Zeitraum kann nicht exakt festgelegt werden, brachen unbekannte Täter in einen Abstellraum im Kellergeschoß der Robert-Schumann-Grundschule ein. Die Robert-Schumann-Grundschule liegt direkt neben der Realschule Plus. Das Gebäude ist etwas nach hinten von der Adlerstraße abgesetzt. Möglicherweise drangen die Täter über ein Fenster ein, das hierbei beschädigt wurde. Die Tür des Abstellraumes wurde ebenfalls beschädigt. Entwendet wurden zwei Yamaha-Lautsprecher im Wert von 200 Euro. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

