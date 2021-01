Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall in Trunkenheit (Foto)

Zweibrücken (ots)

Zeit: 14.01.2021 gegen 01:15 Uhr. Ort: Zweibrücken, Hofenfelsstraße. SV: Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer, der von der Landauer Straße in den Niederauerbacher Kreisel eingefahren war und diesen in Richtung Niederauerbach verlassen wollte, geriet beim Ausfahren aus dem Kreisel aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Dabei wurde der Fahrer leicht am Handgelenk verletzt. An der Straßenlaterne entstand Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Der Schaden am Pkw dürfte sich auf ca. 20.000 EUR belaufen. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden. Da der Audi-Fahrer bei einem Alkohol-Vortest einen Wert von über 1,1 Promille erzielte, musste ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein zwecks Vorbereitung der gerichtlichen Entziehung sichergestellt werden. | pizw

