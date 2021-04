Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230421-277: Stromaggregat gestohlen

Wiehl (ots)

In die Garage einer Firma in Wiehl-Bomig haben Unbekannte eingebrochen; sie entwendeten einen Stromerzeuger. Zwischen 14.00 Uhr am Mittwoch (21. April) und 09.45 Uhr am Donnerstag hebelten die Täter das Metalltor einer auf dem Firmengelände befindlichen Garage auf, welche als Lager genutzt wird. Mit einem Stromerzeuger als Beute konnten sie unerkannt flüchten.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

