Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250421-280: Vandalismus in der Jugendherberge Lindlar

Lindlar (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in die zurzeit nicht in Betrieb befindliche Jugendherberge Lindlar eingedrungen und haben im Foyer diverse Schäden verursacht. Um in das Foyer zu gelangen, hatten die Täter zunächst eine Glasscheibe im Eingangsbereich zerstört. Neben diversen Gegenständen, die der Zerstörungswut der Vandalen zum Opfer fielen, entwendeten sie die Glasfiguren eines Schachspiels. Hinweise zu der Tat, die sich zwischen 15.00 Uhr am Freiag (23. April) und 09.30 Uhr am Samstag ereignet hat, nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell