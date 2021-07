Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ beim Überholen Lkw übersehen ++ 11-Jähriger angefahren - Autofahrer flüchtet - Zeugen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Schaufensterscheibe eingetreten - Strafe folgt auf dem Fuß

Gegen einen polizeilich bekannten 22-Jährigen wurde am Sonntagmorgen, 11.07.21, ein Strafverfahren eingeleitet, da der dringende Verdacht besteht, dass er in der Straße Bei der Abtspferdetränke die Schaufensterscheibe eines Kiosks eingetreten hat. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 500 Euro. In Folge des Tritts verletzte sich der mit Badelatschen bekleidete Tatverdächtige am Fuß. Zeugen hatten die Tat beobachtet und eine Polizeistreife angesprochen. Der 22-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Da anzunehmen war, dass er weitere Straftaten begeht, wurde er in Gewahrsam genommen und durfte seinen Rausch in einer Polizeizelle ausschlafen.

Lüneburg - Pedelec aus Hausflur gestohlen

Am 11.07.21, zwischen 06.00 und 10.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter ein rot-schwarzes Pedelec Sapric, das im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Soltauer Straße abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt

Am 11.07.21, gegen 17.30 Uhr, befuhr eine 60-Jährige mit ihrem Pkw BMW die Straße Schwarzer Weg in Richtung Große Straße. Aus nicht geklärter Ursache kam die 60-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Mercedes. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro und die BMW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Da die 60-Jährige zuvor Medikamente eingenommen hatte und nicht geklärt ist, ob diese bei der Verursachung des Unfalls eine Rolle gespielt haben könnten, wurde der 60-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Barum - mit Leichtkraftrad gestürzt - zwei Leichtverletzte

In einer Kurve in der Straße Am See kam es am späten Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. In einer Kurve im Bereich des Seeweges zur Badestelle begegneten sich der 18 Jahre alte Fahrer eines VW Golf und eine mit einem 58-Jährigen und einer 61-Jährigen besetzten Vespa. Ersten Ermittlungen zu Folge fuhren beide Fahrer nicht weit genug rechts. Der VW-Fahrer machte eine Vollbremsung und der 58-Jahre alte Vespa-Fahrer stürzte. Sowohl der 58-Jährige als auch seine 61-Jährige Sozia wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. Am Leichtkraftrad entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - 11-Jähriger angefahren - Autofahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Am Sonntagnachmittag, 11.07.21, wurde ein 11 Jahre alter Junge, der mit seinem BMX-Rad in der Schomakerstraße unterwegs war, von einem bislang unbekannten BMW-Fahrer in Höhe einer Bäckerei angefahren. Der 11-Jähriger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der BMW-Fahrer fuhr jedoch davon, ohne sich um den Jungen zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Es soll sich um einen schwarzen Pkw BMW mit Lüneburger Kennzeichen gehandelt haben. Eine bislang unbekannte Zeugin kümmerte sich gleich nach dem Unfall um das Kind. Sie bzw. weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am frühen Nachmittag des 11.07.21 kontrollierte eine Polizeistreife in der Drawehner Straße einen 34-Jährigen, da dieser mit einem nicht versicherten E-Scooter fuhr. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass der E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Weiterfahrt wurde dem 34-Jährigen untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Verfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Streit unter jungen Männern - mit Stein gegen Kopf geschlagen

Am Sonntagabend, 11.07.21, kam es in der Lindenstraße zu einem Streit zwischen einem 24-Jährigen und zwei weiteren Männern, deren Personalien noch nicht abschließend geklärt sind. Der 24-Jährige hatte nach eigenen Angaben die ihm flüchtig bekannten Männer gegrüßt, als er ihnen begegnete, woraufhin es zum Streit kam. Einer der Unbekannten soll ein Messer gezogen und den 24-Jährigen damit bedroht haben. Der andere schlug ihm mit einem Stein gegen den Kopf. Der 24-Jährige flüchtete. Die in Folge des Schlages erlittene Platzwurde wurde im Krankenhaus behandelt. Gegen die Täter wurde ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Bad Bevensen - volltrunken mit Fahrrad unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 23 Jahre alter Fahrradfahrer im Gollerner Weg von der Polizei kontrolliert. Der augenscheinlich betrunkene Fahrradfahrer war zuvor einem Zeugen aufgefallen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Die nächsten Stunden verbrachte er zum Ausnüchtern in einer Polizeizelle.

Uelzen - beim Überholen Lkw übersehen

Am 12.07.21, gegen 07.10 Uhr, befuhr eine 20 Jahre alte VW-Fahrerin die K3 von Molzen kommend in Richtung Ripsorf. Als sie einen vorausfahrenden Trecker überholen wollte, übersah die einen bereits links neben ihrem VW Polo befindlichen Lkw, der sowohl sie als auch den Trecker überholen wollte. Die VW-Fahrerin stieß seitlich gegen den Lkw Scania, geriet in Folge dessen mit dem Pkw ins Schleudern und kam dann nach links von der Fahrbahn ab, wo sie noch zwei Bäume touchierte. Die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Klinikum. An Pkw und Lkw entstanden Sachschäden von geschätzten 2.700 Euro.

