POL-LG: ++ Lüneburg - Fahrradcodierung am 16. und 17. Juli 2021 bei der Polizei in Lüneburg - diesmal ausschließlich mit Voranmeldung ++

Lüneburg - Fahrradcodierung am 16. und 17. Juli 2021 bei der Polizei in Lüneburg - diesmal ausschließlich mit Voranmeldung

Nicht nur in Zeiten von Klimawandel und Corona sind Fahrräder in Stadt und Landkreis Lüneburg angesagte Fortbewegungsmittel. Sorgen Sie vor und schützen Sie Ihr Fahrrad oder auch das Pedelec vor Diebstahl.

Aufgrund des großen Ansturms beim letzten Codier-Termin Ende Mai, kam es zu teilweise erheblichen Wartezeiten. Um das zu verhindern, müssen sich Interessierte diesmal vorab telefonisch anmelden. Nur wer einen Termin hat, kann sein Fahrrad am 16. bzw. 17. Juli 2021 codieren lassen.

Die Codierung findet wieder auf dem Hof der Polizeiinspektion Lüneburg, Auf der Hude 1, 21339 Lüneburg, statt.

Am Freitag, 16.07.21, werden in der Zeit von 13.00 bis 17.00 Uhr, Fahrräder kodiert; am Samstag, 17.07.21, in der Zeit von 09.00 bis 13.00 Uhr.

Interessierte können am Dienstag, 13.07.21, in der Zeit von 08.30 bis 11.30 Uhr, unter der Rufnummer 04131/8306-2452, einen Termin zur Codierung ihrer Fahrräder bekommen.

Die Codierung erleichtert der Polizei das Aufklären von Fahrraddiebstählen; aber ein weiter wichtiger Aspekt des Codierens ist der Präventionsgedanke, denn ein codiertes Fahrrad schreckt in vielen Fällen nach außen sichtbar Diebe ab.

Neben Fahrrädern codieren wir natürlich auch E-Bikes, Pedelecs und Fahrradanhänger.

Die Codierungen sind kostenlos. Für die Codierung bzw. Registrierung bitte neben den Fahrrädern einen Eigentumsnachweis und Ausweis mitbringen!

