Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.03.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Schwerer Fall des Diebstahls++Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort++

Weener - Schwerer Fall des Diebstahls

In der Zeit vom 13.03.2021, 17:00 Uhr bis zum 15.03.2021, 12:30 Uhr verschaffen sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Blockhütte in der Gödeke-Michel-Straße und entwenden dort zwei Pedelecs der Marke Bulls, sowie diverse Elektrowerkzeuge. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort In der Zeit vom 13.03.2021, 11:00 Uhr bis zum 13.03.2021, 13:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Thüringer Straße zu der Beschädigung eines Pkw BMW, welchem durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer ein Schaden an der hinteren linken Tür auf nicht näher geklärte Weise zugefügt wurde. Bereits am 11.03.2021 wurde in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz an der Thüringer Straße ein Pkw VW beschädigt, welcher nach bisherigen Erkenntnissen durch ein rangierendes Fahrzeug touchiert wurde. Auch diesem Fahrzeug wurde ein Schaden an der hinteren linken Tür zugefügt. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell