Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden vom 13.03.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ E-Scooter ohne Versicherungsschutz und unter Alkoholeinfluss geführt ++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person ++

Leer - E-Scooter ohne Versicherungsschutz und unter Alkoholeinfluss geführt

Leer - In der Nacht zu Samstag kontrollierten Polizeibeamte gegen 03:00 Uhr einen 19-jährigen Leeraner mit seinem E-Scooter. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller nicht über einen erforderlichen Versicherungsschutz verfügt und der 19-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Im weiteren Verlauf wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt. Der junge Mann wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Westoverledingen - Am Freitagnachmittag kam es gegen 16:45 Uhr auf der Großwolder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Mann aus Apen schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 18-Jährige die B 70 mit einem Mercedes Sprinter in Richtung Papenburg, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 59-jähriger Mann aus Westoverledingen die B 70 in entgegengesetzte Richtung mit seinem Wohnmobil. Ein Zusammenstoß konnte nicht vermieden werden. In der Folge kam der 18-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und musste später von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung war die B 70 rund vier Stunden gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell