Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Polizei sucht Zeugen: Planen von 6 LKW aufgeschlitzt - 3 Schuhpaletten entwendet

Werne (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag (04.08.2020) auf Mittwoch (05.08.2020) die Planen von sechs LKW aufgeschlitzt, die auf dem Autohof an der Nordlippestraße in Werne gestanden haben. An einem LKW öffneten die Täter die Hintertür und entwendeten drei Paletten mit Schuhen. Aus den anderen fünf LKW wurde nichts gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 zu wenden.

