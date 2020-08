Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall: Wagen überschlägt sich mehrfach - Fahrer schwer verletzt

Selm (ots)

Auf der Netteberger Straße in Selm ist es am Dienstag (04.08.2020) gegen 18.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 20-jähriger Selmer war mit seinem PKW in Richtung Werner Straße unterwegs. Nach Angaben von Zeugen geriet er aus einer Linkskurve mit hoher Geschwindigkeit in den rechten Grünstreifen ab. Der Wagen schleuderte und kam von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug er sich mehrfach und kam nach ca. 140 Metern in einem angrenzenden Stoppelfeld zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich schwer verletzt selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der 20-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

