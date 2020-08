Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Mopedfahrer gibt vor Mutter und ihren Kindern extra Gas: 2-Jähriger erschreckt, läuft los, stürzt und verletzt sich

Selm (ots)

Eine 21-jährige Mutter war am Montag (03.08.2020) gegen 10.15 Uhr mit einem Kinderwagen, in dem ihre Tochter lag, und ihrem zweijährigen Sohn an der Hand auf der Botzlarstraße in östlicher Richtung unterwegs, als sich von rechts ein Kraftrad näherte, das die Schulstraße in nördlicher Richtung befuhr. An der Einmündung Schulstraße überquerte die Mutter mit ihren beiden Kindern die Fahrbahn. Kurz bevor sie den anderen Gehweg erreichten, gab der Mopedfahrer laut der 21-Jährigen extra Gas und ließ den Motor aufheulen. Dadurch erschreckte sich ihr zweijähriger Sohn, rannte los, stürzte und verletzte sich. Der Mopedfahrer bog in die Botzlarstraße ab und setzte seine Fahrt fort.

Die Selmerin verständigte daraufhin die Polizei, die durch das Kennzeichen, das sich die junge Frau gemerkt hat, den Halter des Kraftrades ermittelt hat. Gegen einen 16-jährigen Selmer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Mutter musste ihren leicht verletzten Sohn in ärztliche Behandlung geben.

