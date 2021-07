Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: +++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dbg./Uelzen vom 09.-11.07.2021 +++

+ Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dbg./Uelzen vom 09.07. - 11.07.2021 +

Lüneburg

Lüneburg -Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitag gegen 11:15 Uhr führte ein 37-jähriger Mann aus Salzhausen seinen PKW Skoda auf der Bleckeder Landstraße. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit i.g.O. wurde er nach einer Lasermessung angehalten. Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass er unter Amfetamineinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss die 2te

Ein 30-jähriger Lüneburger führte einen PKW Skoda am Freitag gegen 22:45 Uhr in der Alfred-Delp-Straße und wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Dabei wurde festgestellt, dass der Fzg.führer keine Fahrerlaubnis besitzt, der PKW keinen Versicherungsschutz hat und der 30-jährige unter dem Einfluss von THC, Kokain sowie Opiaten stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und diverse Strafanzeigen gefertigt.

Lüneburg - Personengruppen im Kurpark

Gegen 22:00 Uhr wurden der Polizei größere Personengruppen im Bereich des Kurparks, insbesondere vor der Freiluftbühne mitgeteilt. Die eintreffenden Polizeikräfte konnten eine Vielzahl von größeren und kleineren Gruppen feststellen. Der Bereich vor der Freiluftbühne konnte geräumt werden und die Gruppen zogen sich in den weiteren Kurpark zurück. Aufgrund der Vielzahl der im Kurpark befindlichen Personen wurde aus Gründen der Verhältnismäßigkeit auf eine komplette Räumung verzichtet.

Lüneburg - Körperverletzung im Wasserviertel

Am Samstag gegen 02:15 Uhr kam es in der Straße Auf dem Kauf Ecke Abtspferdetränke zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen mind. 3 Personen. Zwischen zwei Männern (32 und 33 Jahre) kam es dann zum Schlagabtausch mit Fäusten.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Lüneburg unter 04131-83062215 zu wenden.

Lüneburg - Körperverletzung auf einer Party

Drei amtsbekannte Personen (weibl. 22 Jahre, männlich 29 und 30 Jahre) gerieten auf einer Party in Volgershall am Samstag gegen 02:50 Uhr in Streit. In diesem Zuge schlug der 30-jährige Mann der 22-jährigen Frau ins Gesicht. Als der Bruder der 22-jährigen dies sah schlug er wiederum dem 30-jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch mehrere Verletzungen im Mund- und Kieferbereich. Strafanzeigen wurden aufgenommen, der 30-jährige kam ins Krankenhaus.

Lüneburg - Streit um kostenlose Lebensmittel

Zwei 51- und 46-jährige Frauen aus Lüneburg gerieten am Samstagmorgen gegen 08:40 Uhr in der Wulf-Werum-Straße aufgrund von kostenlosen Lebensmitteln in Streit. Dieser wurde so handfest, dass sie sich schlussendlich mit Obst und Gemüse bewarfen sowie Schläge austauschten. Ob es bei dem handfesten Streit um das beste Obst oder Gemüse ging oder noch andere Gründe hatte, konnte nicht geklärt werden. Es wurden zwei Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung aufgenommen.

Lüneburg - Vandalismus und Einbrüche im KGV "Pferdeteich"

In der Nacht von Freitag auf Samstag randalierten vermutlich Jugendliche oder Heranwachsende in der Kleingartenkolonie. U.a. wurde ein Insektenhotel umgerissen und in zwei Gartenlauben eingebrochen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215 zu melden.

Lüneburg - Diebstahl von Geldbörsen

Ein bislang unbekanntes Täterpaar lenkte am Samstag gegen 10:20 Uhr in einem Discounter in der Willy-Brandt-Straße eine 87-jährige Lüneburgerin ab und entwendeten aus einer Bauchtasche, die sich angehängt an einem Einkaufswagen befand, die darin befindliche Geldbörse. Die unbekannten Täter erlangten ein wenig Bargeld und persönliche Dokumente.

Das dies nicht nur lebensälteren Menschen passieren kann sondern auch einem 21-jährigen Lüneburger zeigt der zweite Fall. An gleicher Örtlichkeit befand sich die Geldbörse des Geschädigten ebenfalls im Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment konnte ein jüngerer Mann die Geldbörse aus dem Einkaufswagen entwenden. In diesem Fall gibt es jedoch Täterhinweise und somit einen Tatverdächtigen.

Es ergeht noch einmal ein eindringlicher Hinweis: Bitte legen sie niemals eine Handtasche o.ä. in den Einkaufswagen. Bitte tragen sie Handtaschen oder Geldbörsen immer nah am Körper und halten sie alle Reißverschlüsse geschlossen.

Lüneburg - Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Ein noch unbekannter Täter stach am späten Samstagabend gegen 23:40 Uhr bei der St. Johanniskirche mit einem ca. 20 cm langen Klappmesser einem 21-jährigen Mann aus Adendorf in den Rücken. Danach flüchtete der unbekannte Täte mit dem Messer in der Hand. Das Opfer wurde in das Klinikum gebracht und dort versorgt. Lebensgefahr besteht nicht. Zeugen der Tat konnten eine Täterbeschreibung abgeben. Trotz sofortiger Fahndung konnte der unbekannte Täter entkommen. Zu den Hintergründen der Tat kann aktuell noch nichts gesagt werden.

Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215 zu melden.

Lüneburg - Gefährliche Körperverletzung

In der Heinrich-Böll-Straße eskalierte am Sonntagmorgen gegen 03:10 Uhr ein Streit. Ein 18-jähriger Lüneburger setzte sich widerrechtlich auf ein abgestelltes Kleinkraftrad. Der Eigentümer (15 Jahre, männlich, aus Reppenstedt) forderte den 18-jährigen auf dies zu unterlassen. Daraufhin entwickelte sich eine Schubserei in dessen Verlauf der 15-jährige samt Motorroller zu Boden gestoßen wurde. Auf dem Boden wurde er von dem 18-jährigen mehrfach mit der Faust geschlagen. Ein weiterer noch unbekannter Täter nahm sich den Motorradhelm des Opfers und schlug mit diesem auf das Opfer ein. Das Opfer wurde verletzt und der Motorroller beschädigt.

Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215 zu melden.

Lüchow-Dannenberg

Versuchter Einbruch

Ereignisdatum: Fr., 09.07.2021 03:00 Ereignisort: 29451 Dannenberg, Seybruch Kurzsachverhalt: Unbekannte Täter versuchten in die leerstehende Gaststätte in Seybruch einzubrechen. Dazu entfernten sie auf der Rückseite eine Holzplatte, die vor einem eingeschlagenen Fenster verschraubt war. Anschließend kletterten sie durch das Fenster. Aufgrund des ausgelösten Alarms entfernten sich die Täter, ohne das Gebäude zu betreten. Entwendet wurde nichts.

- Hinweise bitte an die Polizei Dannenberg -

Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Ereignisdatum: Sa., 10.07.2021

Ereignisort: Güstritz und Dangenstorf Kurzsachverhalt: Am Vormittag des Samstages wurde im Bereich Güstritz ein landwirtschaftliches Gespann angehalten, nachdem festgestellt wurde, dass es schneller als die für diese Anhänger erlaubten 25 km/h fuhr. Ein weiteres Gespann wurde im Bereich Dangenstorf kontrolliert. Der mitgeführte An-hänger war gar nicht zugelassen. Gegen beide Führer wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ereignisdatum: Sa., 10.07.2021 13:45

Ereignisort: Spithaler Kreuzung B71 / L261 Kurzsachverhalt: Eine 61-jährige befährt mit ihrer Yamaha die L261 aus Clenze kommend in Fahrtrichtung Schnega. Auf Höhe der Kreuzung B71 stoppt sie zunächst ihr Krad an der Haltelinie, fährt in den Kreuzungsbereich ein und übersieht dabei den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw. Trotz Ausweichmanövers des 42-jährigen Opel-Fahrers in den Gegenverkehr kommt es zur Kollision zwischen Krad und Pkw. Die Kradfahrerin wird dadurch verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Schaden am Krad ca. 500 Euro, Schaden am Pkw ca. 2.500 Euro

Sachbeschädigung an Radlader

Ereignisdatum: Fr., 09.07.2021 10:30 - Sa., 10.07.2021 09:30 Ereignisort: 29451 Dannenberg, Mühlentor Kurzsachverhalt: Unbekannter Täter schmeißt mit einem unbekannten Gegenstand die Frontscheibe des Radladers ein, welcher an einer Baustelle am Mühlentor abgestellt war. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

- Hinweise bitte an die Polizei Dannenberg -

Fahren unter Einfluss von Btm

Ereignisdatum: Sa., 10.07.2021 13:00

Ereignisort: 29471 Gartow, B493 Kurzsachverhalt: Im Bereich der B493 zwischen Gartow und Quarnstedt wurde die Polizei auf einen 36-jährigen aufmerksam, der die Örtlichkeit mit seinem Pkw VW Golf befuhr. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass dieser wohl unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet eine weitere Anzeige wegen unerlaubtem Erwerb / Besitz von Btm.

Verkehrsunfallflucht / Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ereignisdatum: Sa., 10.07.2021 15:00 Ereignisort: B 493, Höhe Lübelner Mühle Kurzsachverhalt: Eine 27-jährige befuhr mit ihrem Pkw Nissan die B493 in Richtung Lüchow, als plötzlich in einer Rechtskurve ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Pkw die Kurve schnitt und in den Gegenverkehr kam. Ein Zusammenstoß konnte durch die Nissan-Fahrerin nur durch Ausweichen nach rechts verhindert werden. Dabei stieß sie gegen die Leitplanke. Es entstand Sachschaden Pkw der jungen Frau. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort.

- Hinweise bitte an die Polizei Lüchow -

Uelzen

Streit endet in Körperverletzung

Am Freitagabend gerieten ein 46jähriger und ein 69jähriger in Oldenstadt in einen Streit. Der Streit eskalierte, der 46jährige trat und schlug den Kontrahenten, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Trunkenheit im Straßenverkehr und fehlende Versicherung

Am Freitagmittag fiel einer Streife in der Oldenstädter Straße in Uelzen ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf. In der Kontrolle ergab sich gegen den 35jährigen Fahrer der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Ebenfalls ohne Versicherungsschutz für ihren E-Scooter fuhr am Samstagnachmittag eine 20jährige in der Albrecht-Thaer-Straße in Uelzen entlang und wurde von der Polizei kontrolliert. Die junge Frau erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Vandalismus auf dem Turnierplatz

Sachschaden von mindestens 500,- Euro verursachten Unbekannte zwischen dem 02.07. und dem 09.07. auf einem Reit-und Turnierplatz in der Nähe von Suhlendorf. Verschiedene Einrichtungen wurden beschädigt, Scheiben eingeschlagen und eine Tür fast aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei Uelzen (0581-9300) oder die örtlichen Polizeidienststellen.

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, gegen 18:20 Uhr, in der Schützenallee in Bienenbüttel. Der 52jährige Fahrer eines Pkw Audi geriet beim Durchfahren einer Kurve in den Gegenverkehr. Ein in diesem Moment mit seinem Ford Ranger entgegenkommende 42jähriger hatte keine Chance auszuweichen, beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Glücklicherweise wurden niemand verletzt, beide Pkw aber erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 10.500,- Euro.

Verkehrsunfall mit 2jährigem Kind - Schutzengel war unterwegs

Auf einem Supermarktparkplatz in Bad Bevensen übersah am Samstagmittag ein 41jähriger Autofahrer ein 2jähriges Mädchen auf ihrem Tretroller. Der Mann überfuhr das Kind. Ein Notarzt und der Rettungshubschrauber waren vor Ort. Das Mädchen wurde zwar vorsorglich zur Beobachtung in's Krankenhaus gebracht, erlitt aber außer einem Schock wohl keine Verletzungen.

Zahlreiche Ruhestörungen

Von Freitag bis Sonntag gingen zahlreiche Beschwerden über Ruhestörungen in Stadt und Landkreis Uelzen bei der Polizei ein. Die Beamten sorgten, soweit möglich, für Ruhe und leiteten mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Verursacher erwartet ein Bußgeld.

Hammersteinparkplatz

Freitag- und auch Samstagnacht wurde die Sperrung des Parkplatzes am Hammersteinkreisel von zahlreichen Autofahrern missachtet. Einige umfuhren die Baken einfach, andere räumten die Absperrung zur Seite, so dass die Beamten diese mehrfach wieder aufstellen mußten. Gegen die angetroffenen Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

