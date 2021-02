Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen-Nimburg: Exhibitionist aufgetreten

Freiburg (ots)

Ein Exhibitionist ist am Dienstag, den 16.02.2021, am Nimburger Baggersee aufgetreten. Gegen 16:00 Uhr war der Mann einer 36-jährigen Frau aufgefallen, wie er an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben soll.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 170 - 180 cm groß, schlank, kurze dunkle Haare und Dreitagebart. Der Mann trug eine dunkelblaue Jeans und eine schwarze Jacke. Nach der Tathandlung soll sich der Tatverdächtige mit einem schwarzen Kleinwagen mit Emmendinger Zulassung von der Örtlichkeit entfernt haben.

In diesem Zusammenhang ist die Polizei auf der Suche nach dem Zeugen, welcher der Geschädigten zu Hilfe gekommen ist und diese zurück zu ihrem Fahrzeug begleitet hat. Der Zeuge, der sich mit einem Audi mit Offenburger Zulassung am Nimburger Baggersee befand, kann möglicherweise nähere Angaben zum Tatverdächtigen und dessen Fahrzeug machen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Emmendingen, Tel. 07641/582-200, entgegen.

