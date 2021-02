Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unfall mit Verletzten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 19.02.2021, gegen 20.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Besanconallee, Ecke Opfinger Straße in Freiburg. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Besanconallee in Fahrtrichtung St. Georgen und bog nach links, in Richtung Opfinger Straße ab. Beim Abbiegevorgang kollidierte er mit einem Pkw, welcher die Besanconallee in entgegenkommender Richtung befuhr und zur selben Zeit die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Beide Fahrer verletzten sich dabei leicht und gaben an, dass sie auf der mit Ampeln geregelten Kreuzung Grünlicht hatten.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761/882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell