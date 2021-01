Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: BMW-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 24 Jahre alter BMW-Lenker, der am Sonntag gegen 09.30 Uhr auf der Kreisstraße 1671 zwischen Markgröningen und Tamm in einen Unfall verwickelt war. Der Mann kam auf seiner Fahrt in Richtung Tamm vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Markgröningen befand sich mit vier Fahrzeugen und 16 Wehrleuten im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell