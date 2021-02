Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Raub eines Handys - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag 21.02.21, gegen 15.25 Uhr, wurde einem Polizeibeamten in Zivil in der Weinbrenner Straße, gegenüber dem Burghof Parkhaus, vor dem Margaretenheim, ein Handy geraubt. Der Beamte stand dort auf dem Gehweg und hielt sein Handy in der Hand als plötzlich eine schwarz gekleidete Person auf ihn zukam. Der schwarz Gekleidete griff nach dem Handy des Beamten und es kam zu einem Gerangel. Es kamen weitere vier bis fünf schwarz gekleidete Personen hinzu, welche auf den Beamten einschlugen und eintraten. Als die Polizei hinzukam flüchteten die Personen mit dem Handy des Beamten in Richtung Meeraner Platz / Basler Straße / Baumgartner Straße. Der Beamte wurde leicht verletzt.

Der erste Angreifer soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 180 bis 185 Zentimeter groß sein. Die Statur wird als kräftig beschrieben. Er soll eine Brille getragen sowie kurze, stoppelige Haare gehabt haben.

Aufgrund der Abwanderungen von den beendeten Versammlungen dürften sich zum Tatzeitpunkt noch viele Menschen in der Stadt aufgehalten haben. Das Kriminalkommissariat Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

